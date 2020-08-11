Зрители выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории кино

10:33
Фото: кадр из фильма "Голдфингер", режиссер Гай Хэмилтон
Любители фильмов об агенте британской разведки MI6 007 Джеймсе Бонде определили, в исполнении какого актера он был показан лучше всего. Опрос британского еженедельника RadioTimes демонстрирует, что зрителям больше всего нравится образ агента в исполнении Шона Коннери, передает News.ru.
Актера Коннери выбрало большинство из 14 тысяч человек, участвовавших в голосовании. Оно проходило в несколько этапов, в трех полуфиналах Коннери набрал 56%.
В финал прошли три актера: Шон Коннери, Пирс Броснан и Тимоти Далтон. На последнем этапе стало известно, что победа досталась Коннери. В финале его поддержали 44% участников опроса. За Далтона проголосовали 32%, а за Броснана 23%.
Шон Коннери появился в образе агента разведки на больших экранах в ленте "Доктор Ноу" в 1962 году. В дальнейшем роль спецагента доставалась и другим актерам.
Ранее стало известно, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли. Лента под названием "Не время умирать" выйдет в России 19 ноября.
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