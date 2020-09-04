Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде

09:19
Видео: YouTube/Universal Pictures RussiaВышел новый трейлер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде с Дэниэлом Крейгом в главной роли, сообщает "Мир 24".
В динамичном видео присутствуют съемки на суше, в воздухе и на море. В трейлер также попал главный злодей фильма в исполнении Рами Малека.
Это уже пятый и, вероятно, последний фильм о Джеймсе Бонде в карьере Дэниэла Крейга. СМИ сообщали, что в следующей части бондианы агента сыграет другой актер.
Премьера фильма была намечена на апрель, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на ноябрь.
Ранее Дэниел Крэйг рассказал, что не мечтал сыграть спецагента разведки. По словам артиста, ему хотелось появиться на большом экране в качестве супергероя.
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