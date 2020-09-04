Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде с Дэниэлом Крейгом в главной роли, сообщает "Мир 24"

В динамичном видео присутствуют съемки на суше, в воздухе и на море. В трейлер также попал главный злодей фильма в исполнении Рами Малека.

Это уже пятый и, вероятно, последний фильм о Джеймсе Бонде в карьере Дэниэла Крейга. СМИ сообщали, что в следующей части бондианы агента сыграет другой актер.

Премьера фильма была намечена на апрель, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на ноябрь.

Ранее Дэниел Крэйг рассказал, что не мечтал сыграть спецагента разведки. По словам артиста, ему хотелось появиться на большом экране в качестве супергероя.