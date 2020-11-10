91-летнюю вдову Шона Коннери подозревают в налоговом мошенничестве

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Вдова актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн стала подозреваемой в деле о налоговом мошенничестве. 91-летней женщине грозит тюремное заключение и крупный штраф, передает "Газета.ру".

Испанские власти (Рокбрюн проживает на Багамских островах) намерены предъявить женщине обвинение. Прокуроры уже пытались направить вдове Коннери официальные запросы, но не получили ответа.

По мнению правоохранителей, Мишелин Рокбрюн может быть причастная к налоговым нарушениям, выявленным вокруг строительства дома супругов в Марбелье. Особняк продали в 1999 году, а на его месте с законодательными нарушениями возвели многоквартирный дом.

К тюремному заключению ранее приговорили адвокатов Шона Коннери и мэра Марбельи. Что касается жены покойного, то она отрицает причастность к махинациям.

Британский актер Шон Коннери умер в конце октября. Ему было 90 лет.

