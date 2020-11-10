Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:20

91-летнюю вдову Шона Коннери подозревают в налоговом мошенничестве

за рубежом

Фото: AP Photo/Evan Agostini

Вдова актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн стала подозреваемой в деле о налоговом мошенничестве. 91-летней женщине грозит тюремное заключение и крупный штраф, передает "Газета.ру".

Испанские власти (Рокбрюн проживает на Багамских островах) намерены предъявить женщине обвинение. Прокуроры уже пытались направить вдове Коннери официальные запросы, но не получили ответа.

По мнению правоохранителей, Мишелин Рокбрюн может быть причастная к налоговым нарушениям, выявленным вокруг строительства дома супругов в Марбелье. Особняк продали в 1999 году, а на его месте с законодательными нарушениями возвели многоквартирный дом.

К тюремному заключению ранее приговорили адвокатов Шона Коннери и мэра Марбельи. Что касается жены покойного, то она отрицает причастность к махинациям.

Британский актер Шон Коннери умер в конце октября. Ему было 90 лет.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать