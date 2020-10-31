Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет

Фото: кадр из фильма “Соломенная женщина”, режиссер Бэзил Дирден

Британский актер Шон Коннери умер. Ему было 90 лет, сообщает BBC, ссылаясь на семью актера.

Коннери родился в 1930 году в Эдинбурге, Великобритания. Широкую популярность в качестве актера он получил благодаря роли Джеймса Бонда. Спецагента Коннери сыграл семь раз.

Всего на счету актера участие в более чем 70 фильмах. Кроме того, он является лауреатом премии "Оскар", а также премии BAFTA и "Золотой глобус".

Последние годы актер вместе с супругой проживал на Багамских островах.