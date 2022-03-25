На Фарерских островах установили надгробный памятник Джеймсу Бонду

Фото: youtube.com/Guide to Faroe Islands Team

Надгробный памятник Джеймсу Бонду установили рядом с маяком Каллур на Фарерских островах, где по сюжету фильма "Не время умирать" погиб агент 007. Об этом сообщает Daily Express.

На монумент, который находится на острове Калсой, нанесена надпись: "Памяти Джеймса Бонда" и цифры "1962–2021", обозначающие годы выхода первого и последнего фильмов о суперагенте.

Фильм "Не время умирать" вышел на большие экраны в октябре 2021 года. В концовке ленты "Не время умирать" Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга попадает в ловушку главного антагониста, который по сюжету владеет островом Калсой.

Картина стала 25-й лентой про агента 007 и последней для Крэйга в роли Джеймса Бонда.