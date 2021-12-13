Новый Джеймс Бонд может стать небинарной персоной

Фото: кадр из фильма "Не время умирать"; режиссер – Кэри Дзёдзи Фукунага; производство – Universal Pictures
Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи заявила, что спецагента не планируют делать женщиной. Однако агент 007 может стать небинарной персоной, если для этой роли подберут подходящего актера. Об этом сообщает "Газета.ру".
Брокколи подчеркнула, что предпочитает видеть Джеймса Бонда британским мужчиной. По ее мнению, для женщин-спецагентов должны появляться отдельные персонажи.
Однако продюсер картины не исключает, что в будущем агент 007 может стать небинарной персоной.
"Кто знает, я думаю, это обсуждаемо. Нужно просто подобрать подходящего актера", – отметила Брокколи.
В октябре 2021 года на большие экраны вышел фильм "Не время умирать". Картина стала 25-й лентой про агента 007 и последней для Дэниэла Крэйга в роли Джеймса Бонда.
К концу ноября стало известно, что новая лента бондианы оказалась самым кассовым фильмом с начала пандемии. Прокатные сборы картины превысили 733 миллиона долларов.
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