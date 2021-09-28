В Лондоне состоится премьера нового фильма о Джеймсе Бонде

В Лондоне в королевском Альберт-холле состоится мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

На Красную ковровую дорожку выйдут продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи, режиссер Кэри Фукунага и сами актеры, в том числе и Дэниел Крейг. Для него это этот фильм станет последним в бондиане.

Выход на широкие экраны несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. 30 сентября фильм выйдет на экраны кинотеатров в Британии и США. А в России – 7 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.