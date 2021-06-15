"Тайны кино": "Ключ без права передачи"

"Ключ без права передачи" – название этой картины удивительным образом гармонирует с личностью ее создателя – Динары Асановой. Много лет назад Динара ушла из мира и навсегда унесла с собой ключ от своего сердца, своей души. И сегодня остается только гадать, чего же хотела, ради чего жила и самоотверженно работала эта маленькая женщина-режиссер.

"Ключ без права передачи" стала второй полнометражной картиной Динары Асановой. Тогда многие недоумевали, почему после легкого, воздушного и искреннего фильма "Не болит голова у дятла" Динара взялась за гораздо более дидактический и традиционный сценарий "Ключ без права передачи". Но, как выяснилось, режиссеру Асановой была по-настоящему интересна и важна эта история.

Что же увидела в сценарии Геннадия Полонского Динара Асанова? Как случилось, что в картине не прозвучало ни одного слова, написанного сценаристом? Каким образом Екатерине Васильевой, не утвержденной на главную роль, удалось все-таки эту роль исполнить? И на кого была похожа главная героиня фильма? Об этом – в программе "Тайны кино".