Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора

Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на следующее лето по требованию Роспотребнадзора. Об этом сообщили организаторы.

Знаменитый фестиваль был запланирован на конец июля. Впервые его должен был принимать подмосковный Серпухов. Меры безопасности готовили тщательно и даже объявили "Нашествие – 2021" зоной, свободной от коронавируса. Однако ситуация с пандемией все-таки требует перенести мероприятие.

Билеты можно будет вернуть или переоформить. Для этого 25 июня на сайте фестиваля запустят специальный сервис. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.