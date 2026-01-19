ABC: число погибших при сходе с рельсов поездов в Испании увеличилось до 41

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Количество погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 41, сообщила газета ABC.

О ЧП стало известно 18 января. Скоростной поезд LD AV Iryo 6189, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где в этот момент находился состав LD AV 2384, направлявшийся из Мадрида в Уэльву.

Травмы получили как минимум 152 человека, включая 4 несовершеннолетних. Состояние 15 из них врачи оценивают как тяжелое.

В связи с этим власти Испании приняли решение объявить трехдневный траур. Также председатель правительства королевства Педро Санчес отметил, что причины случившегося будут раскрыты и доведены до граждан с абсолютной прозрачностью.