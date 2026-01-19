RTVE: число погибших при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 24

Фото: 123RF.com/rudenkotaras

Число жертв схода скоростных поездов в Испании выросло до 24. Об этом сообщает телеканал RTVE.

По данным журналистов, еще 73 человека пострадали, в том числе и 4 несовершеннолетних. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое.

Трагедия произошла 18 января в испанской провинции Кордова. Скоростной поезд дальнего следования LD AV Iryo 6189, двигавшийся по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов, перейдя на соседний путь.

В тот момент на этом пути находился другой скоростной поезд LD AV 2384, следовавший из Мадрида в Уэльву. Он также сошел с рельсов. По данным СМИ, один из составов перевозил более 300 человек.

В связи с произошедшим движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид – Андалусия было временно приостановлено.

