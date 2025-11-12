Форма поиска по сайту

12 ноября, 04:34

Происшествия

19 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в Аргентине

Фото: depositphotos/zimmytws

Около 19 человек пострадали в результате схода с рельсов пригородного поезда в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Альберто Кресенти.

В результате аварии 9 человек были госпитализированы, еще 10 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия. При этом отмечается, что ни один из пассажиров не получил серьезных травм.

Согласно информации представителя компании-перевозчика Trenes Argentinos, поезд сошел с рельсов при смене пути. В данный момент движение по этому направлению было ограничено. По факту произошедшего проводится расследование.

Да этого стало известно, что 14 россиян получили травмы средней тяжести в аварии с автобусом на трассе Рас-Гариб – Хургада в египетской провинции Красное Море. Также в ДТП погибли россиянка и гражданин Египта. Всего пострадавших – 27.

По информации Генконсульства РФ в Хургаде, в отели вернулись 12 человек. Никто из россиян не получил тяжелые травмы.

Около 20 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Буэнос-Айресе

