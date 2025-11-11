14 россиян получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом в Египте

Фото: телеграм-канал SHOT

Травмы средней тяжести получили 14 россиян в результате ДТП с автобусом на востоке Египта, сообщило Генконсульство РФ в Хургаде в своем телеграм-канале.

"1 человек погиб, 14 госпитализированы со средней тяжестью (1 – в Каир, 2 – в Рас-Гариб, 11 – в город Хургада)", – говорится в сообщении.

В генконсульстве отметили, что в отели возвращаются 12 человек. Тяжелых пострадавших нет.

ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля произошло на трассе Рас-Гариб – Хургада в египетской провинции Красное Море 11 ноября. В результате погибли двое – россиянка и, как писали СМИ, гражданин Египта.

Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил о 25 пострадавших россиянах и двух иностранных гражданах. Всех доставили в больницы.

Как сообщил директор управления здравоохранения провинции Красное Море Исмаил аль-Араби, около 10 пострадавших туристов уже были выписаны из больницы.