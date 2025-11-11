Россиянка погибла в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте

Фото: ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI

Россиянка погибла в аварии с автобусом и грузовиком в провинции Красное Море в Египте, сообщает портал Cairo 24.

В настоящий момент известно о двух погибших. Второй – египтянин.

О ДТП стало известно 11 ноября. Столкновение произошло на дороге Рас-Гареб – Хургада. Предварительно, пострадали 27 россиян. Помимо этого, среди пострадавших – два гражданина Литвы, семь финнов и три гражданина Египта.

Ранее авария с автобусами и автомобилями произошла на трассе между Кампалой и городом Гулу в Уганде. В результате погибли 63 человека.

Предварительно было установлено, что водитель одного из автобусов попытался обогнать грузовик, в то же время встречный общественный транспорт обгонял внедорожник. В результате произошло лобовое столкновение автобусов, после чего в аварию попали и другие транспортные средства.

