Более 25 россиян пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Египте

Автобус столкнулся с грузовиком в провинции Красное Море в Египте. В результате ДТП пострадали 27 россиян, сообщила газета Al-Masry Al-Youm.

По данным издания, авария случилась на дороге Рас-Гареб – Хургада. Предварительно, среди пострадавших также есть два гражданина Литвы, семь финнов и три гражданина Египта.

В конце октября авария с участием автобусов и автомобилей произошла на трассе между Кампалой и городом Гулу в Уганде. В результате погибли 63 человека.

Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов пытался обогнать грузовик, в то время как встречный общественный транспорт обгонял внедорожник.

Ранее более 20 российских туристов пострадали в автоаварии в Абхазии. Водитель, управлявший ВАЗ-2107, попытался повернуть, но столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы, на 30-м километре трассы в Гагрском районе.

