Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Абхазии более 20 российских туристов пострадали в автоаварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления ГАИ МВД Абхазии Дамея Авидзба.

"22 туриста были доставлены в Гагрскую районную больницу после ДТП в Гагрском районе. Четверым, в том числе детям, которым приблизительно по 10 лет, с переломами и ушибами понадобилась госпитализация, остальных отпустили домой", – сказал Авидзба.

По информации начальника ГАИ, авария произошла 26 августа в 19:45 на 30-м километре республиканской трассы в Гагрском районе в начале объездной дороги.

Водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, попытался повернуть, но столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. Сообщается, что никто из водителей не находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент жизням госпитализированных туристов ничего не угрожает, поделилась главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия.

"Четыре человека [из 22] проходят стационарное лечение в профильных учреждениях Абхазии", – добавила она.

