Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Фото: AP Photo/Mostafa Hassan

Россиянка погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил туристов в Египте. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Каире.

Авария произошла в ночь на 14 августа на трассе, которая соединяет Шарм-эш-Шейх и Каир. По данным посольства, помимо погибшей россиянки, пострадал мужчина, который был доставлен в больницу города Абу-Рудайс.

Консульский отдел посольства продолжает взаимодействовать с властями Египта, туроператором Coral Travel и страховой компанией для оказания помощи российским туристам.

Ранее ДТП произошло на перекрестке у автовокзала в провинции Караман центральной части Турции. По данным СМИ, там столкнулись машина и микроавтобус, в котором находились туристы. За рулем последнего транспортного средства находился россиянин.

После столкновения микроавтобус врезался в дорожные знаки и перевернулся. В результате получили травмы 8 человек, из них около 6 являются россиянами. В посольстве РФ в Анкаре уточнили, что пострадавшие были доставлены в госпиталь Карамана. СМИ также уточнили, что авария произошла, так как один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора.

