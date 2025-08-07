Шесть россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Фото: turizmnews.com

Микроавтобус с туристами попал в аварию в провинции Караман центральной части Турции. Всего пострадали 8 человек, из которых около 6 являются россиянами, сообщило агентство IHA.

ДТП случилось около 08:00 по местному времени (совпадает с московским) на перекрестке у автовокзала. По информации СМИ, там произошло столкновение автомобиля и микроавтобуса, за рулем которого находился российский гражданин. После этого он врезался в дорожные знаки и перевернулся.

Пострадавшие были госпитализированы. Информацию об этом подтвердило посольство России в Анкаре. Там уточнили, что россияне находятся в госпитале Карамана, где им оказывают помощь. Посольство продолжает находиться на связи с больницей и полицией.

Как уточняет IHA, авария произошла из-за проезда одним из водителей на запрещающий сигнал светофора. Согласно сообщению издания, микроавтобус направлялся из Антальи на фестиваль в Каппадокию.

Ранее маршрутка с 14 пассажирами внутри опрокинулась около населенного пункта Зубутли-Миатли в Дагестане. Водитель "Газели" пытался обогнать фуру, но не справился с управлением. В результате были пострадавшие. Им оказывалась медицинская помощь.

