Пострадавшие в ДТП с автобусом на М-4 после обследования в Туле будут переведены в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тульской области"

Пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту Стаханов – Москва, в Тульской области, переведут в больницы ЛНР после обследования в больницах Тулы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его данным, среди пострадавших оказалось 17 жителей ЛНР. У восьми из них диагностировали травмы средней и тяжелой степени. Их оперативно госпитализировали в областные и районные больницы Тульской области. В ЛНР для дальнейшего лечения их направят при условии сохранения стабильного состояния.

"Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко находится в постоянном контакте с коллегами и регулярно докладывает об обстановке", – подчеркнул глава региона.

Пасечник также отметил, что тех граждан ЛНР, которые не пострадали в результате ДТП, доставил в Москву тульский перевозчик. Глава республики выразил благодарность губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву и сотрудникам всех служб, которые принимали участие в оказании помощи жителям республики.

ДТП произошло утром во вторник, 5 августа, на 228-м километре трассы М-4 "Дон". Автобус столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе в Киреевском районе.

По данным СК, водитель автобуса не справился с управлением. В этот момент в транспорте находились 48 пассажиров, в том числе несколько детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

