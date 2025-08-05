Момент ДТП с автобусом в Тульской области попал на видео

Видео: vk.com/ОССП – ООО "Объединенные системы сбора платы"

Момент ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области попал на видео.

На кадрах видно сильный туман и то, как водитель начал резко тормозить при приближении к пункту взимания платы. В этот момент автобус занесло и развернуло, после чего он врезался в препятствие и опрокинулся.

При этом некоторые пассажиры автобуса при ударе вывалились из окон, сообщает газета "Известия" со ссылкой на одного из пассажиров Александра Зайцева.

По его словам, автобус ехал с довольно большой скоростью, около 100 километров в час.

"Потом водитель матом крикнул и влево руль дал, и хвост автобуса начало в правую сторону заносить, его повернуло, как раз где я был", – рассказал мужчина.

По его словам, именно в этот момент разбились стекла и кто-то сразу вылетел через стекло. Зайцев обратил внимание, что на проезжей части оказалось "очень много пожилых людей".

Собеседник журналистов также добавил, что пассажирам пообещали материальную компенсацию после инцидента. Сам мужчина серьезно не пострадал.

Автобус маршрутом Луганск – Москва попал в ДТП утром во вторник, 5 августа. Он столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе.

По данным СК, водитель автобуса не справился с управлением. В этот момент в транспорте находились 48 пассажиров, в том числе несколько детей.

Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что медицинскую помощь в больницах Тульской области получают 14 пострадавших пассажиров. Состояние всех получивших травмы граждан контролирует региональный Минздрав.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.