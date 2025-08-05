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05 августа, 14:51

Происшествия

В больницах остаются 14 пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Медицинскую помощь в больницах Тульской области получают 14 из 34 госпитализированных пассажиров автобуса Луганск – Москва, который врезался в опору у пункта оплаты на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, 9 пострадавших продолжат лечение амбулаторно, еще 11, 3 из которых дети, отказались от госпитализации. Вместе с тем 13 человек, которые не пострадали и были доставлены в пункт временного размещения (ПВР) в Киреевск, уже направляются на автобусе в столицу.

Состояние всех пострадавших контролирует региональный Минздрав. В ближайшее время тактика лечения четырех тяжелых пациентов будет согласована с федеральными специалистами.

Автобус, следовавший по маршруту Луганск – Москва, столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" утром во вторник, 5 августа. Авария произошла на 228-м километре трассы в Киреевском районе.

По данным Следственного комитета, водитель автобуса не справился с управлением и наехал на препятствие. В этот момент в транспорте находились 48 пассажиров, в том числе несколько детей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Тульской области автобус врезался в пункт оплаты на трассе М-4

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