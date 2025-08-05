Два человека пострадали в результате столкновения грузовика и машины скорой в Москве

Фото: Москва 24

Грузовик и автомобиль скорой помощи столкнулись на пересечении Яузской и Николоямской улиц в Москве ночью во вторник, 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичные оперативные службы.

В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась. По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее три грузовика, машина скорой помощи и автодом столкнулись на главной автомагистрали Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь. В результате аварии погибли три человека, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

Также 1 человек погиб и 16 пострадали при столкновении грузового поезда и туристического автобуса в Ленинградской области. Состояние 7 из них оценивается как тяжелое.