Число пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти выросло до 16

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Число пострадавших при столкновении грузового поезда и туристического автобуса на переезде Инема в Лодейнопольском районе Ленинградской области выросло до 16 человек, сообщается в телеграм-канале администрации региона.

По данным властей, состояние 7 человек оценивается как тяжелое. Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницу. В том числе задействованы вертолеты санавиации. 1 человек числится погибшим.

ДТП произошло утром 4 августа между станциями Лодейное Поле и Олонец. Столкновение случилось в момент, когда водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист электропоезда экстренно затормозил, однако расстояние было недостаточным, поэтому не удалось избежать аварии.

В результате ДТП подвижной состав не сошел с рельсов, а локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращалась.

