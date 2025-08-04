Автобус с туристами столкнулся с грузовым поездом в Ленобласти

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Автобус с туристами столкнулся с грузовым составом на железнодорожном переезде станции Инема в Ленинградской области. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося. Обстоятельства столкновения в данный момент устанавливаются. Информация о возможных пострадавших в результате инцидента пока не уточняется.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения товарного поезда с "КамАЗом", груженным кегами пива, в Тейкове Ивановской области. Поезд проехал еще около километра после аварии, прежде чем остановиться.

Еще один инцидент произошел в Красноярском крае, где загорелся локомотив грузового поезда. Это привело к задержкам движения. Пожар был ликвидирован специальными службами.