DPA: несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов в Германии

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов недалеко от Ридлингена на юго-западе Германии. В результате погибли несколько человек и еще несколько пострадали, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По данным газеты Bild, авария произошла около 18:10 по местному времени (19:10 по московскому). Как указало издание, часть состава лежит на боку, а крыша одного вагона сильно повреждена. Вагоны лежат на лесистой насыпи между деревьями, указала газета. Спасатели осматривают поезд.

При этом, по словам представителя федеральной полиции Штутгарта, с рельсов сошли два вагона регионального экспресса железнодорожной компании Deutsche Bahn. В момент ЧП в поезде ехали около 100 человек.

"Как минимум трое из них получили травмы. Информация о тяжести полученных ими травм пока недоступна", – добавил он.

Ранее не менее 15 студентов Университета образования Султана Идриса погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля в малайзийском штате Перак. ДТП произошло примерно в 01:10 по местному времени 9 июня. Оба транспортных средства ехали в одном направлении. В результате столкновения автобус перевернулся, а легковое авто оказалось в кювете.

