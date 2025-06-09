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09 июня, 09:06

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Bernama: при ДТП в Малайзии погибли 15 человек

Около 15 человек погибли при ДТП с автобусом в Малайзии – СМИ

Фото: 123RF/chalabala

Не менее 15 студентов Университета образования Султана Идриса погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля в малайзийском штате Перак. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло примерно в 01:10 по местному времени 9 июня (20:10 по московскому времени 8 июня. – Прим. ред.). Оба транспортных средства ехали в одном направлении. В результате столкновения автобус перевернулся, а легковое авто оказалось в кювете.

На месте происшествия погибли 13 человек, двое скончались в больнице. Травмы получили еще 33 человека.

Министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир выразил соболезнования пострадавшим и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Ранее мужчина въехал на автомобиле в группу людей в немецком городе Пассау. По версии СМИ, водитель мог намеренно совершить наезд. Злоумышленник был задержан.

В результате пострадали пять человек, из которых один с травмами средней степени тяжести и четверо – с легкими. В числе раненых также оказались 38-летняя жена водителя, совершившего наезд, и его пятилетняя дочь.

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