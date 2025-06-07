Bild: пять человек пострадали при наезде авто на группу людей в немецком Пассау

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Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в немецком городе Пассау. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

По информации издания, среди пострадавших – 38-летняя жена водителя, совершившего наезд, и его пятилетняя дочь.

"На данный момент у нас один человек с травмами средней степени тяжести и четверо – с легкими. Первые опросы свидетелей из этой группы указывают, вероятно, на спор по поводу опеки над ребенком", – заявил представитель полиции.

Мужчина въехал на автомобиле в группу людей в Пассау в субботу, 7 июня. СМИ сообщали, что водитель мог намеренно совершить наезд. Злоумышленника уже задержали.

Ранее мужчина на автомобиле въехал в группу фанатов во время празднования победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов во французском городе Гренобль. По предварительным данным, четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля задержан.