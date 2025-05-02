Число пострадавших при наезде автомобиля в Штутгарте выросло до восьми

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Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей в немецком Штутгарте, сообщила пожарная служба города в соцсети X.

Из них трое находятся в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве, добавив, что их доставили в местные клиники.

"Еще нескольким людям, получившим легкие травмы, оказывается помощь на месте", – добавили в публикации.

В свою очередь, полиция Штутгарта, по предварительным данным, предположила, что ЧП не является террористическим актом или умышленным преступлением.

"Согласно данным расследования на текущий момент и на основе имеющихся пока сведений, наши коллеги исходят из того, что имело место трагическое дорожно-транспортное происшествие", – указали правоохранители в соцсети X.

Mercedes G-класса сбил пешеходов на переходе у трамвайной остановки 2 мая около 17:50 по местному времени. Водителя черного внедорожника задержали.

В настоящее время место происшествия оцеплено. Со слов очевидцев, среди пострадавших может быть женщина с коляской.