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02 мая, 20:49

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Bild: число пострадавших при наезде автомобиля в Штутгарте возросло до шести

Число пострадавших при наезде автомобиля в Штутгарте возросло до шести – СМИ

Фото: 123RF/udo72

Число пострадавших при наезде автомобиля на группу людей в немецком Штутгарте возросло минимум до 6, передает газета Bild, ссылаясь на источник в полиции.

"Точное число пока не установлено. Имеются также тяжелораненые", – заявила представитель правоохранительных органов.

По словам очевидцев, среди них может быть женщина с коляской.

Mercedes G-класса сбил пешеходов на переходе у трамвайной остановки 2 мая около 17:50 по местному времени. Изначально сообщалось о трех пострадавших.

Водителя черного внедорожника задержали. Место происшествия оцеплено. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или умышленное действие.

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