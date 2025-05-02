RMF FM: один из богатейших людей в Норвегии Олайсен погиб в ДТП в Польше

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Вигнер Линдал Олайсен, являющийся одним из самых богатейших людей в Норвегии, погиб в ДТП в Польше, передает радиостанция RMF FM.

Автомобиль "Ягуар", на котором бизнесмен ехал по национальной дороге № 50 между городами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве, врезался в дерево, уточняется в материале.

Причины аварии пока не известны. При этом полиция Польши подтвердила гибель двух человек, но их имена не разглашаются.

Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, основанной его отцом в 1972 году. Фирма занимается выращиванием и переработкой лосося.

В начале этого года бизнесмен продал свою долю в крупнейшему в мире производителю лосося, норвежскому концерну Mowi, получив за это около 750 миллионов долларов.

Ранее автомобиль министра сельского хозяйства России Оксаны Лут столкнулся с иномаркой на улице Воздвиженке в центре Москвы. Как сообщали СМИ со ссылкой на источники в оперативных службах, глава ведомства не пострадала в ДТП и смогла продолжить свою работу. Выяснением обстоятельств аварии занимались правоохранители.