ТАСС: министр сельского хозяйства Лут попала в ДТП в центре Москвы

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Автомобиль министра сельского хозяйства России Оксаны Лут столкнулся с иномаркой на улице Воздвиженке в центре Москвы, передает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Как уточнил собеседник агентства, глава Минсельхоза в аварии не пострадала и сейчас продолжает работу. Он добавил, что установлением обстоятельств произошедшего занялись правоохранительные органы.

Накануне, 20 февраля, автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина из-за непогоды попал в ДТП в Ереване. В результате дипломат и водитель получили легкие травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.

До этого служебный автомобиль министра культуры, нацполитики и архивного дела Мордовии Светланы Баулиной попал в аварию на трассе М-5 "Урал" в районе Атюрьева. ДТП произошло ночью. Баулина и ее водитель возвращались из командировки в Рязани. В результате аварии водитель погиб, а министра после оказания медпомощи доставили в Саранск.

