Посол России в Армении Сергей Копыркин получил легкие травмы из-за ДТП в Ереване

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина из-за непогоды попал в ДТП в Еревана, посол и водитель получили легкие травмы. Об этом сообщает дипмиссия РФ в Армении в телеграм-канале.

"Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль Посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие", – указано в сообщении.

В посольстве уточнили, что посол и водитель получили легкие травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь. Там подчеркнули, что их здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший кортеж премьера премьера Венгрии Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта. Авария произошла по вине водителя, которая не заметила перекрытия дороги и врезалась в два мотоцикла полицейских, которые сопровождали кортеж венгерского премьера.