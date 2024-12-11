Министр культуры Мордовии Баулина госпитализирована после ДТП

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Служебный автомобиль министра культуры, нацполитики и архивного дела Мордовии Светланы Баулиной попал в аварию на трассе М-5 "Урал" в районе Атюрьева. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Артем Здунов.

ДТП произошло ночью. Баулина и ее водитель возвращались из командировки в Рязани. В результате аварии водитель погиб, а министра после оказания медпомощи доставили в Саранск.

Глава региона уточнил, что врачи делают все необходимое. Он также пожелал Баулиной скорейшего выздоровления.

Ранее на 108-м километре дороги Можайск – М-1 "Беларусь" произошла авария с тремя автомобилями. В результате столкновения один человек погиб, еще двое госпитализированы в телесными повреждениями. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.