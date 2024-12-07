Автобус перевернулся на трассе в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал mvd_54

Междугородний автобус КАВЗ опрокинулся на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области, в результате чего пострадали двое пассажиров, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, водитель 1959 года рождения, управляя автобусом, направлялся по автодороге К-17Р Новосибирск – Кочки – Павлодар из поселка Садового в поселок Верх-Тула. В автобусе находились 26 пассажиров. На 20-ом километре трассы, по предварительной информации, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Автобус перевозил взрослых людей.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее автобус и 16 машин попали в ДТП на Ленинградском проспекте. В результате аварии никто не пострадал. В связи с аварией движение в сторону центра по дублеру было затруднено.

Между тем несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле. В связи с этим движение было затруднено на 2,5 километра.

