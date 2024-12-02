02 декабря, 08:12Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в телеграм-канале.
По данным ведомства, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
В Дептрансе добавили, что движение затруднено на 2,5 километра. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее один человек погиб и трое пострадали во время аварии на трассе А-107 в районе деревни Сатино-Русское. Там столкнулись две грузовых машины и одна легковушка.
До этого автомобиль загорелся на проспекте Багратиона в Москве в районе дома 8 по улице Ивана Франко. На месте работали оперативные службы, информация о пострадавших не поступала. Движение в сторону области было перекрыто, однако позже его восстановили.
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