Фото: телеграм-канал Baza

Автомобиль загорелся на проспекте Багратиона в Москве, пишет телеграм-канал столичного Дептранса.

Все случилось в районе дома №8 по улице Ивана Франко. Сейчас на месте работают оперативные службы города. О подробностях случившегося пока ничего неизвестно. Нет и информации о пострадавших.

"Движение в сторону области перекрыто, выбирайте пути объезда", – заключили в пресс-службе.

Ранее один человек погиб в ДТП с 6 авто на Москворецкой набережной в центре Москвы. Авария также вызвала затруднения в движении. Тогда пострадали трое человек, не считая погибшего.

