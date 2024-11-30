Движение будет ограничено на участках Проектируемого проезда № 1078 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на одной полосе на участках Проектируемого проезда № 1078 на западе Москвы будет недоступно с 1 декабря до 1 марта 2025 года. Об этом горожан предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничение вводят из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей, уточнили в транспортном ведомстве. Кроме того, на одном из участков будет запрещена парковка, в связи с этим водителей призвали обращать внимание на знаки.

Между тем москвичей предупредили и об изменениях в расписании поездов на МЦД-1 в период с 30 ноября по 14 декабря. Так, с 23:00 до 07:00 по будням и выходным на участке от станции Савеловская до Бескудникова вагоны будут ходить по одному пути в реверсивном режиме.

Уже с 3 по 6 декабря с начала движения до 06:00 составы от Савеловской до Кунцевской проследуют по пути в направлении Лобни. С 10 по 13 декабря электрички от станции Савеловская до Филей будут идти по пути в сторону Одинцова.