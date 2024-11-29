Поезда на МЦД-3 в выходные будут следовать в штатном режиме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда на третьем направлении Московских центральных диаметров (МЦД-3) 30 ноября и 1 декабря проследуют в штатном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

"Ранее запланированных изменений в движении поездов не будет", – говорится в сообщении.

В ведомстве также предупредили, что в пятницу после 23:00 интервалы движения поездов на МЦД-3 будут частично увеличены до 15–20 минут.

Между тем с 29 ноября по 14 декабря изменится график движения пригородных поездов Белорусского, Казанского, Горьковского, Киевского и Савеловского направлений МЖД, МЦД-1 и МЦД-4. Изменения в расписании связаны с проведением работ по развитию инфраструктуры.

Также расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно изменится с 2 до 14 декабря.