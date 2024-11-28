Расписание изменится на пяти направлениях МЖД, МЦД-1 и МЦД-4 с 29 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 29 ноября по 14 декабря изменится график движения пригородных поездов Белорусского, Казанского, Горьковского, Киевского и Савеловского направлений МЖД, МЦД-1 и МЦД-4. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Изменения в расписании связаны с проведением работ по развитию инфраструктуры.

В связи с реконструкцией станции Тестовская на Белорусском направлении 2–13 декабря в будние дни с 01:55 до 05:55 будет приостанавливаться движение по первому и второму путям на участке Фили – Москва-Бутырская. Вследствие в расписании ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам, а некоторые вовсе выведут из графика.

С 13:15 до 15:25 1, 7, 8 и 14 декабря на станции Можайск будут проводиться работы по улучшению инфраструктуры энергоснабжения. Это может повлиять на график движения поездов дальнего следования.

На Савеловском направлении специалисты продолжат установку конструкций конкорса. Технологические окна запланированы на период с 23:00 30 ноября до 07:00 1 декабря. В это же время с 13 и 14 декабря движение поездов по первому пути перегона Москва-Бутырская – Бескудниково будет временно приостановлено, а поезда проследуют по соседним путям.

Кроме того, с 2 по 13 декабря на участке Каналстрой – Вербилки будут проводиться работы по повышению надежности объектов энергоснабжения. Они будут проходить в рабочие дни в дневное время – с 09:50 до 13:50. В связи с этим на перегоне будет временно приостановлено движение поездов.

На Горьковском направлении продолжается возведение конкорса и новой платформы на станции Железнодорожная. Работы пройдут с 23:40 29 ноября до 23:40 1 декабря, а также с 6 по 8 декабря в то же время. Также на расписание может повлиять обновление инфраструктуры энергообеспечения на участке Москва-Пассажирская-Курская – Нижегородская и на станции Электросталь.

На участке Солнечная – Лесной городок на Киевском направлении с 29 ноября по 1 декабря и 6–8 декабря с 22:30 до 06:10 будут проводиться работы по ремонту и обслуживанию первого главного пути. В связи с этим некоторые поезда будут отправляться и прибывать в другое время, количество остановок может измениться, часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам, а несколько электричек не будут ходить.

Также на Казанском направлении на участке Москва – Перово запланированы технологические окна для проведения ремонтных работ на путях. Они будут проводиться с 23:10 29 декабря до 06:40 30 декабря и в те же часы 30 ноября – 1 декабря, 6–7 декабря и 7–8 декабря. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые электрички будут следовать по укороченному маршруту, а несколько поездов будут отменены.

Также расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно изменится с 2 до 14 декабря.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково проследуют по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены. Также часть электричек на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь будет отменена на всем маршруте, а некоторые проследуют с отменой остановок.