График движения поездов на МЦД-2 изменится в конце ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится 23, 24, 30 ноября и 1 декабря. Это связано с модернизацией инфраструктуры на станции Царицыно, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как отмечает транспортное ведомство, на станции Царицыно Курского направления поезда в центр будут следовать по второму пути. Также там частично увеличат интервалы до 25 минут. Часть электричек проедет участок от Царицына до Подольска без остановки, а некоторые поезда со стороны Подольска проследуют укороченными маршрутами от и до станций Царицыно и Красный Строитель.

Между тем на Рижском направлении интервалы движения увеличат до 20 минут. Часть составов со стороны Нахабина проследует укороченными маршрутами от и до Курской.

Кроме того, 23 и 24 ноября изменится график движения поездов на МЦД-3 из-за модернизации станции Раменское. На участке от Ипподрома до Быкова поезда в обоих направлениях будут следовать по одному пути, а некоторые не будут останавливаться на станциях Панки, Томилино, Красково, Удельная, Быково, Ильинская, Кратово, Есенинская, Фабричная и Ипподром.

В связи с изменениями в расписании электричек пассажирам рекомендовали сверяться с графиком в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.

