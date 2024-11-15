Ремонт Ленинградского вокзала в Москве завершат до конца 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ремонт на Ленинградском вокзале будет завершен до конца следующего года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы полностью пересмотрели функциональное зонирование одного из ключевых вокзалов столицы. Создадим здесь современное пространство с новыми сервисами, в том числе и социальными", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сейчас специалисты осуществляют демонтажные работы, а также проектирование. По плану первый этаж вокзала обустроят – сделают проход к поездам, залы ожидания и увеличат количество мест для пассажиров. Также появятся цифровые экраны с расписанием и иными сервисами.

Кроме того, сам вокзал будет интегрирован с метро в двух местах.

Ремонт здания Ленинградского вокзала в Москве стартовал 11 августа. Поезда дальнего следования и электрички продолжают прибывать на платформы, но маршруты прохода к ним изменились.

