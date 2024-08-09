Допместа появятся на Ярославском и Казанском вокзалах на время закрытия Ленинградского

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ленинградский вокзал с 11 августа будет закрыт на реконструкцию, поэтому в залах ожидания на Ярославском и Казанском вокзалах организуют дополнительные места. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

В компании уточнили, что в рамках ремонта специалисты сделают перепланировку внутренних помещений, приведут в порядок фасад зданий и благоустроят территорию рядом с вокзалом. В связи с этим вход в здание Ленинградского вокзала будет заблокирован. При этом все составы продолжат проезжать по своим маршрутам и по расписанию.

"Маршруты прохода на платформы изменятся. Всеми сервисами можно воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах", – уточнили в пресс-службе.

По информации РЖД, в залах ожидания на Ярославском вокзале добавят 543 посадочных места, а на Казанском – 270. Также увеличат места и для маломобильных граждан: на Ярославском вокзале – на 9 мест (до 44), а на Казанском – на 17 мест (до 46).

Более того, будут дополнительно открыты 15 касс дальнего следования на Ярославском вокзале и организованы мобильные пригородные кассы между зданиями Ярославского и Ленинградского вокзалов.

При этом пассажиры смогут также воспользоваться примерно 160 дополнительными ячейками автоматических камер хранения на Ярославском вокзале, а на Ленинградском вокзале сдать багаж можно будет только до 00:00 10 августа. Забрать его нужно до 01:00 11 августа.

Специалисты также закроют парковку, поэтому автомобилисты в период проведения ремонта не смогут оставить свои транспортные средства рядом с вокзалом.

"Просим заранее планировать маршрут и при необходимости пользоваться услугами городских парковок", – заключили в пресс-службе.

Между тем с 11 августа и по 7 сентября изменится график движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Так, на центральном участке интервалы движения поездов в этот период будут частично увеличены до 20 минут, а также будет сокращено время курсирования составов из центра.

Изменения вступят в силу в связи с ремонтом путей на участке от станции Химки до Ховрина, а также с усилением контактной сети от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала. При этом ночью специалисты займутся реконструкцией станции Раменское.

