Расписание поездов на МЦД-3 изменится с 11 августа до 7 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 11 августа до 7 сентября с 22:00 до 07:00 график движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Так, на центральном участке интервалы движения поездов в этот период будут частично увеличены до 20 минут, а также будет сокращено время курсирования составов из центра: последний поезд в сторону Ипподрома с Митькова уедет в 00:32, а в сторону Зеленограда-Крюкова – в 00:12.

При этом на Ленинградском направлении с 11 августа до 7 сентября частично увеличат интервалы движения до 20 минут уже во временной промежуток с 23:00 до 07:00. Кроме того, на этом участке тоже сократят время движения поездов из центра. Так, последний поезд в сторону центра с Зеленограда-Крюкова уедет уже в 23:57.

На Казанском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 15 минут, а также сократится время последнего отправления поезда в сторону Зеленограда-Крюкова.

В департаменте объяснили, что подобные изменения связаны с ремонтом путей на участке от станции Химки до Ховрина, а также с усилением контактной сети от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала. При этом ночью специалисты займутся реконструкцией станции Раменское.

Изменения в графике движения пригородных и городских поездов можно посмотреть в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений. Также жителей и гостей столицы попросили заранее планировать собственные поездки.

Кроме того, расписание ряда поездов на Калужском и Нижегородском направлениях МЦД-4 изменится в августе. Так, изменения произойдут с 22:35 пятницы до 22:35 воскресенья с 9 по 11, с 16 по 18, с 23 по 25 августа. В эти дни часть поездов будет отменена, у части составов изменят набор остановок, а интервалы движения увеличатся от 30 минут до 1,5 часа.

