04 августа, 16:46Транспорт
Интервалы движения временно увеличивались на Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов временно увеличивались на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за человека на пути. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Транспортное ведомство уточнило, что движения не было от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
В настоящее время движение восстановлено и введено в график.
До этого движение было восстановлено на станции "Лубянка" Сокольнической линии метро после инцидента с тлением шпалы. Сотрудники метрополитена применили огнетушитель на небольшом участке шпалы, угрозы пассажирам и движению поездов не было. Помощь экстренных служб не потребовалась.
Кроме того, интервалы движения поездов увеличивали на южном участке Калужско-Рижской линии из-за проверки состава. Немногим ранее поезда не ходили между "Автозаводской" и "Белорусской" Замоскворецкой линии из-за человека на путях.
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