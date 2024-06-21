21 июня, 15:54 (обновлено 21.06.2024 16:10)Транспорт
Интервалы движения поездов увеличивали на Калужско-Рижской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов увеличивали на южном участке Калужско-Рижской линии метро для проверки состава, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
В настоящий момент движение введено в график.
Ранее, 13 июня, интервалы движения поездов временно были увеличены на Кольцевой линии метро. Задержки в расписании произошли из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.
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