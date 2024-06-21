Интервалы движения поездов увеличивали на Калужско-Рижской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличивали на южном участке Калужско-Рижской линии метро для проверки состава, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В настоящий момент движение введено в график.

Ранее, 13 июня, интервалы движения поездов временно были увеличены на Кольцевой линии метро. Задержки в расписании произошли из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.

