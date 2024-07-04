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04 июля, 14:33

Транспорт

Поезда вновь следуют по графику после тления шпалы на станции "Лубянка"

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Станция "Лубянка" Сокольнической линии метро вновь работает в обычном режиме после инцидента с тлением шпалы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сотрудникам метрополитена пришлось применить огнетушитель на небольшом участке шпалы, однако угрозы пассажирам и движению поездов нет. Помощь экстренных служб также не потребовалась.

Ранее в этом месяце интервалы движения поездов увеличивали на южном участке Калужско-Рижской линии из-за проверки состава. До этого поезда не ходили между "Автозаводской" и "Белорусской" Замоскворецкой линии из-за человека на путях.

Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метро ввели в график

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