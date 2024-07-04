04 июля, 14:33Транспорт
Поезда вновь следуют по графику после тления шпалы на станции "Лубянка"
Сотрудникам метрополитена пришлось применить огнетушитель на небольшом участке шпалы, однако угрозы пассажирам и движению поездов нет. Помощь экстренных служб также не потребовалась.
Ранее в этом месяце интервалы движения поездов увеличивали на южном участке Калужско-Рижской линии из-за проверки состава. До этого поезда не ходили между "Автозаводской" и "Белорусской" Замоскворецкой линии из-за человека на путях.
Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метро ввели в график