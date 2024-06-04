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04 июня, 10:01

Транспорт

Интервалы движения поездов увеличены на Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов с целью проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее движение на красной ветке метро полностью восстановили после технического сбоя. Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме.

Движение от станции "Университет" до "Парка культуры" временно не осуществлялось. Причиной приостановки движения стала техническая неисправность.

Небольшая техническая неисправность стала причиной сбоя на красной ветке метро

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