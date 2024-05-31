На Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов временно не осуществляется от станции "Университет" до "Парка культуры" на Сокольнической линии метро Москвы. Соответствующее предупреждение столичный Дептранс выпустил в своем телеграм-канале.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в публикации.

До этого ведомство сообщило об увеличении интервалов на юго-западном участке в связи с возникшей необходимостью проверки состава.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что сотрудники МЧС проверяют информацию о задымлении в вагоне поезда в тоннеле между станциями "Спортивная" и "Воробьевы горы". Оперативные службы сообщили агентству, что пассажиров эвакуируют на станции "Спортивная".

Ранее стало известно, что участок от станции "Деловой центр" до "Хорошёвской" Большой кольцевой линии (БКЛ) временно закроют с 22 июня. Уточнялось, что его интегрируют в будущую Рублево-Архангельскую линию. Специалисты заменят инженерные системы, обновят тоннели, а затем их объединят с тоннелями новой ветки метро.

Пассажирам рекомендовали заранее планировать поездки, пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метро, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4.

