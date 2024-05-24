Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 20:46 (обновлено 24.05.2024 21:24)

Транспорт

Движение поездов на Калининской линии восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на восточном участке Калининской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, в настоящее время поезда курсируют согласно графику.

Сотрудники московского метро перекрыли движение поездов от станции "Марксистская" до станции "Шоссе Энтузиастов", а в обратном направлении увеличили интервалы между составами из-за человека на путях.

Ранее интервалы движения поездов временно были увеличены на красной линии метро Москвы. Задержка на Сокольнической линии была связана с проверкой состава.

Выход № 1 станции московского метро "Курская" перестал работать 23 мая

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