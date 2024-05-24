24 мая, 20:46 (обновлено 24.05.2024 21:24)Транспорт
Движение поездов на Калининской линии восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на восточном участке Калининской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
По данным ведомства, в настоящее время поезда курсируют согласно графику.
Сотрудники московского метро перекрыли движение поездов от станции "Марксистская" до станции "Шоссе Энтузиастов", а в обратном направлении увеличили интервалы между составами из-за человека на путях.
Ранее интервалы движения поездов временно были увеличены на красной линии метро Москвы. Задержка на Сокольнической линии была связана с проверкой состава.
Выход № 1 станции московского метро "Курская" перестал работать 23 мая