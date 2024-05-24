Интервалы движения поездов увеличены на восточном участке Калининской линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На восточном участке Калининской линии Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, в настоящее время поезда не курсируют от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов". В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

До этого на северном участке Замоскворецкой линии метро временно увеличивали интервалы движения поездов. Движение составов замедлили ввиду проверки железнодорожной инфраструктуры.